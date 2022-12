Expulso, Neymar passará nove dias sem jogar pelo PSG e ficará livre para curtir virada do ano

O craque brasileiro Neymar entrou mais uma vez no centro das polêmicas após ser expulso na partida desta quarta-feira (28), pelo PSG no jogo contra Strasbourg. O atacante brasileiro recebeu o cartão amarelo por dar um tapa em um adversário e apenas dois minutos depois recebeu o segundo por simular um pênalti (62).

Com isso, Neymar não jogará no dia 1º de janeiro, data da próxima rodada do Campeonato Francês. Ele só volta a campo no dia 6 de janeiro, em jogo da Copa da França. Sem ter compromisso em Paris no fim de semana, a expectativa é que Neymar curta a virada de ano com os amigos, no Rio de Janeiro.

Nas redes sociais, os torcedores ironizaram o fato de Neymar ter sido expulso justamente uma rodada antes do jogo de 1º de janeiro. Esta foi a quinta expulsão do craque com a camisa do PSG.