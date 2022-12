Clubes poderão inscrever ou trocar atletas para as oitavas da Libertadores em 2023

A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) divulgou as datas para os clubes enviarem a lista de jogadores inscritos em cada fase da Libertadores de 2023. Os clubes brasileiros que contratarem reforços na janela do meio do ano de 2023, de 3 de julho até 2 de agosto, poderão os inscrever na competição, tendo que cumprir apenas as datas para subtituição ou inserção.

Na edição de 2022, jogadores como Yuri Alberto, Merentiel, Lopez, Everton Cebolinha e Vidal não atuaram na competição, pois foram contratados após 15 de agosto. A substituição de cinco jogadores na competição em 2023 poderá acontecer até o dia 29 de julho, após o período de contratação da janela do meio do ano.

Clubes que entram a partir da segunda fase da "pré-Libertadores", como Fortaleza e Atlético-MG, terão até 45 jogadores inscritos até o dia 18 de fevereiro de 2023 e pode contar com jogadores contratados na janela do começo do ano, que vai até dia 3 de abril.

A final da competição será a única fase que não poderá fazer a troca de jogadores.

DATAS FINAIS PARA INSCREVER/TROCAR JOGADORES NA LIBERTADORES

Primeira fase

Segunda fase (pré-Libertadores, com Atlético-MG e Fortaleza e até 45 nomes): 18 de fevereiro

Fase de grupos (até 50 nomes): 1º de abril

Oitavas de final (troca de até cinco atletas): 29 de julho

Quartas de final (troca de até três atletas): 19 de agosto

(troca de até três atletas): 19 de agosto Semifinais (troca de até três atletas): 23 de setembro