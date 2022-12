'Vivo com o aqui e agora', diz Abel Ferreira sobre possibilidade assumir Seleção Brasileira

Multicampeão com o Palmeiras, o técnico Abel Ferreira comentou a possibilidade de dirigir a Seleção Brasileira após a saída de Tite. Para o português, de 44 anos, o foco está na manutenção do trabalho no clube paulista. As declarações foram dadas ao jornal 'A Bola', de Portugal.

Abel Ferreira está entre os nomes frequentemente especulados para substituir Tite na Seleção Brasileira. No Palmeiras desde 2020, conquistou seis títulos, entre eles o bicampeonato da Taça Libertadores da América e os títulos da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro.

"Vivo o aqui e o agora. O aqui e agora é o Palmeiras, ser treinador de um dos maiores clubes do mundo. Estou muito feliz e realizado onde estou. Não vivo com "ses"... Vivo com o aqui e agora. A realidade é esta e é isso em que me foco [...] Quando você tem uma relação conjugal onde está tudo bem, não tem essa necessidade de mudar", comentou.

Questionado sobre a possibilidade de dirigir a Seleção de Portugal, o português foi enfático ao reforçar que a realidade atual dele é o Palmeiras. Abel Ferreira tem vínculo com o Verdão até 2024.

"É um orgulho ser português. Quando é emigrante você sente isso ainda mais, a oportunidade de falar com pessoas, nunca pensei em sentir tanto orgulho. Mas volto a referir: a minha realidade é o Palmeiras, renovamos no início do ano, proporcionam-me todas as condições e estou muito feliz", disse.

Em 2022, Abel Ferreira dirigiu o Palmeiras em 72 partidas, conquistando 47 vitórias. No ano, conquistou o Campeonato Paulista e a Série A do Campeonato Brasileiro.

