Japão renova contrato do técnico Hajime Moriyasu até 2026

O técnico do Japão, Hajime Moriyasu, que comandou a seleção nas vitórias contra Espanha e Alemanha na fase de grupos da Copa do Mundo de 2022, antes da eliminação para a Croácia nas oitavas de final, renovou seu contrato até 2026, anunciou a Federação Japonesa de Futebol (JFA) nesta quarta-feira (28).

"É realmente o trabalho que mais me satisfaz. É o trabalho que me dá a oportunidade de competir no cenário internacional com orgulho de ser japonês. É por isso que decidi aceitar a oferta daJFA", afirmou durante uma coletiva de imprensa emTóquio.

Primeira vez

Com passagens pela seleção japonesa como jogador entre os anos de 1992 e 1996, Moriyasu é o primeiro técnico a continuar no cargo após um Mundial. O ex-jogador de 54 anos assumiu a função depois da Copa do Mundo de 2018, na qual trabalhou como assistente técnico.

Boa campanha

No Catar, os 'Samurais Azuis' tiveram uma boa campanha na fase de grupos, quando derrotaram as fortes Espanha e Alemanha pelo mesmo placar de 2 a 1, resultados que garantiram ao Japão o primeiro lugar da chave. Mas a equipe japonesa acabou eliminada na fase seguinte pela Croácia, nos pênaltis, após um empate em 1 a 1 no tempo regulamentar e na prorrogação.