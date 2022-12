Ancelotti nega contato da CBF para assumir Seleção Brasileira: 'nunca fui abordado por eles'

O italiano Carlo Ancelotti, um dos técnicos cotados para assumir o comando da Seleção Brasileira após a saída de Tite, descartou deixar o Real Madrid antes do término de seu contrato e afirmou nunca ter recebido nenhuma consulta por parte da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Ancelotti tem contrato com o Real Madrid até junho de 2024.

“Não sei, nunca fui abordado por eles e a Federação Brasil nunca me ligou. Eu só quero ficar no Real Madrid. Jamais pedirei ao Real Madrid que me deixe sair deste clube”, afirmou o italiano ao ser perguntado sobre as especulações que ligavam o seu nome à Seleção Brasileira. A resposta do treinador foi publicada no Twitter pelo jornalista Fabrizio Romano.

Em seu currículo, Carlo Ancelotti, de 63 anos, soma conquistas relevantes, como quatro edições da Liga dos Campeões da Europa, duas do Mundial de Clubes, duas do Campeonato Alemão, uma do Campeonato Italiano, uma do Campeonato Inglês, uma do Campeonato Francês, uma do Campeonato Espanhol, entre outros.

BUSCAS POR UM NOVO TREINADOR

O sucessor de Tite no comando da Seleção Brasileira tem agitado os bastidores do futebol brasileiro desde a eliminação do Brasil na Copa do Mundo do Catar, diante da Croácia. No centro dos debates, está a definição se o próximo treinador a comandar a “Amarelinha” será um técnico brasileiro ou um técnico estrangeiro.

ANCELOTTI TAMBÉM FALA SOBRE ENDRICK

Carlo Ancelotti também comentou sobre a contratação do jovem atacante brasileiro Endrick por parte do Real Madrid. “Contratamos Endrick, grande talento. Eu o vi ano passado e conversamos um pouco, ele chega em 2024. Estamos felizes e empolgados com o clube”, disse o italiano. Endrick segue defendendo o Palmeiras e tornou-se uma das maiores vendas da história do futebol brasileiro.