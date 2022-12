Argentino Marcelo Gallardo é especulado para assumir Seleção Brasileira no lugar de Tite, diz jornal

O argentino Marcelo Gallardo é mais um nome especulado para assumir o cargo de treinador da seleção brasileira. A informação é do jornal francês L'Equipe e repercutida no periódico Olé. Tite ocupou o cargo como técnico do Brasil até a eliminação na Copa do Mundo do Catar.

O argentino deixou o River Plate após oito temporadas e segue sem clube. O jornal argentino explica que parece tentador ser técnico da seleção brasileira. No entanto, não acredita num aceite de Gallardo, considerando a identificação dele com a Albiceleste. Além disso, o próprio técnico revelou o desejo de comandar a Seleção Argentina.

CBF SEGUE NA BUSCA

Além de Gallardo, o compatriota Mauricio Pochettino estaria entre os preferidos. Outro nome especulado é o do francês Zinedine Zidane. Guardiola e Carlo Ancelotti chegaram a entrar na mira da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), mas negaram interesse no momento.

Entre os brasileiros, há Fernando Diniz (técnico do Fluminense) e Dorival Júnior (ex-técnico do Flamengo). A CBF deve anunciar o novo técni da seleção em janeiro de 2023.