CBF deve esperar até junho para ter Carlo Ancelotti no comando da Seleção Brasileira

A CBF se movimenta mais uma vez para contratar o novo técnico da seleção brasileira. A entidade ainda não fez propostas, mas vai aceitar esperar o fim da temporada europeia, que termina em junho de 2023, para ter o técnico Carlo Ancelotti, atualmente no comando do Real Madrid. As informações são da Gazeta Esportiva.



Favorito para substituir Tite, que ocupou o cargo por seis anos, o italiano é um dos mais vitoriosos em atividade. A CBF só fará uma proposta formal após conversas iniciais, caso haja disposição do técnico para ser treinador da seleção.

Se Ancelotti acenar positivamente para treinar a equipe brasileira a partir de junho de 2023, o time deve ter um técnico interino vindo de alguma das categorias de base da seleção. Uma das possibilidades é o de Ramon Menezes, no comando da equipe sub-20. Entre o fim de março e o começo de abril, a seleção fará jogos amistosos na data Fifa. Os adversários ainda não foram definidos.

Outra questão a ser trabalhada pela CBF, caso Ancelotti aceite treinar o Brasil, é o desligamento do treinador da equipe merengue. O contrato do italiano com o Real Madrid vai até junho de 2024. Caso a negociação não se concretiza, o plano b da entidade é chamar um nome entre os treinadores brasileiros.