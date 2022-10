Marcelo Gallardo anuncia saída do River Plate após oito anos como técnico

O técnico argentino Marcelo Gallardo deixará o River Plate após oito anos. A informação foi confirmada nesta quinta-feira (13) pelo próprio treinador, em pronunciamento no estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires, na Argentina. O contrato de Gallardo com o River Plate é válido até dezembro deste ano e não será renovado.

Gallardo classificou a decisão como uma das mais difíceis de sua vida: “É uma das decisões mais difíceis e sentidas da minha vida. É um momento muito delicado para me expressar. Darei uma breve pausa. Estou aqui para agradecer as pessoas que confiaram em mim. Tudo tem um final. É o momento de encerrar um ciclo lindo, muito valioso", disse o treinador.

Después de más de ocho años de gloria que quedarán para siempre en la historia de River y del fútbol, Marcelo Gallardo anunció el final de su ciclo como entrenador del Club.



𝗚𝗥𝗔𝗖𝗜𝗔𝗦 𝗣𝗔𝗥𝗔 𝗧𝗢𝗗𝗔 𝗟𝗔 𝗩𝗜𝗗𝗔. ⚪️❤️⚪️ pic.twitter.com/5n2LfIS3wA — River Plate (@RiverPlate) October 13, 2022

Ex-jogador de futebol, Marcelo Gallardo tem 46 anos e assumiu o cargo de treinador do River Plate em 2014. Desde então, tornou-se um dos principais nomes da história do clube argentino, sendo o técnico com mais títulos na história da equipe. Entre as principais conquistas de Gallardo pelo River Plate estão: duas Libertadores, uma Copa Sul-Americana, um Campeonato Argentino e três Copas da Argentina.

FUTURO DO TREINADOR

Ainda não há indícios de qual será o futuro do treinador argentino nas próximas temporadas. Nos últimos anos, Gallardo teve seu nome diversas vezes ligado a equipes brasileiras, mas não há confirmação alguma de que o Brasil poderá ser seu próximo destino.