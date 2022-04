Técnico do River Plate, Gallardo elogia Fortaleza: "é muito perigoso"

O Fortaleza disputa uma partida histórica nesta quarta-feira (13) contra o River Plate, da Argentina. A equipe cearense entra em campo às 21h, no Monumental de Núñez, pela 2ª rodada da Libertadores. E o técnico adversário, o argentino Marcelo Gallardo, elogiou a equipe leonina antes do confronto.

"É um rival perigoso, que perdeu em casa, mas é muito perigoso. Às vezes pode-se pensar que se esperava outro jogo contra o Colo-Colo, as coisas não saíram como tinham planejado, então terminaram perdendo em casa, resultado que não estava no plano. Temos de ter muito cuidado. É um rival que se propõe a jogar, tem atacantes rápidos, usa os lados, e temos que ficar atento”, explicou.

O discurso do comandante remete ao duelo com o Colo-Colo, quando o Fortaleza perdeu por 2 a 1 na Arena Castelão, pela estreia na competição. A 1ª rodada também contou com triunfo do River frente ao Alianza Lima, do Peru. Gallardo então ressaltou a responsabilidade de jogar em casa.

"Nessa 1ª rodada, os visitantes ganharam, então temos de ter atenção na 2ª rodada porque vamos jogar com o nosso público, na nossa casa. Quando estávamos mal, o nosso público nos apoiou e nos levantou”, explicou o técnico, que deve ter um público superior a 70 mil pessoas no Monumental.

O confronto entre River Plate e Fortaleza é válido pelo grupo F da competição da Conmebol. O Diário do Nordeste acompanha tudo em tempo real, com transmissão ao vivo da Rádio Verdinha AM 810.