Torcedores do Fortaleza interagem com 'hinchas' do Boca Juniors em Buenos Aires; veja a cena

A rivalidade que divide é mesma que une. Torcedores do Fortaleza, cujo time enfrentará o River Plate nesta quarta-feira (13), às 21h, interagiram com torcedores do maior rival do "El Millonario", Boca Juniors, em Buenos Aires.

A cena curiosa ocorreu no centro da capital argentina em meio à agitação provocada pela torcida tricolor nas praças hermanas ontem (12).

O Boca Juniors enfrentou o Always Ready (BOL) pela Libertadores, e os 'hinchas' da equipe argentina se dirigiam ao estádio La Bombonera para a partida.

O Boca venceu por 2 a 0, dois gols de Benedetto. Na partida desta quarta, no Monumental de Núñez, a expectativa é de mais de 70 mil pessoas no estádio. E, com certeza, haverá apoio dos argentinos que torcem pelo Boca para o Fortaleza.