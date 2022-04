Fortaleza foge de 'maldição' ao treinar no CT do San Lorenzo e vai encarar River com estádio lotado

O Fortaleza Esporte Clube enfrenta o River Plate-ARG nesta quarta-feira (13), pela Libertadores da América. Uma partida histórica no Monumental de Núñez, às 21h, pelo Grupo F da competição. E o time cearense tenta escapar de uma maldição na Argentina, relatou uma publicação do Diário Olé.

Aos mais supersticiosos, uma marca negativa foi evitada: todos os adversários que treinaram no CT do Boca Juniors-ARG, arquirrival do River, foram derrotados pelo time comandado por Gallardo. Inicialmente, o Leão iria utilizar o equipamento, mas optou por migrar para a sede do San Lorenzo.

Legenda: A publicação do Diário Olé informou que o Fortaleza escapou de uma maldição na Argentina Foto: reprodução / Diário Olé

O roteiro das derrotas foi iniciado pelo Tigres-MEX, em 2015, quando perdeu a final da Libertadores para o River. Na Recopa de 2016, o Independiente de Santa Fé-COL também foi derrotado, além de ser superado na Libertadores de 2021. As demais vítimas foram Jorge Wilstermann-BOL (2017), Cerro Porteño-PAR (2019) e São Paulo (2020) - todos mandaram as atividades na Casa Amarilla.

Um outro ponto curioso destacado é a eliminação argentina para o Atlético-MG em 2021. Na ocasião, o Galo fez o último treino no Brasil, ou seja, não passou por Buenos Aires antes de encarar o River.

Legenda: O estádio do River Plate tem capacidade para 72.054 espectadores Foto: divulgação / River Plate

Monumental de Núñez lotado

O River anunciou na manhã desta terça-feira (12) que todos os ingressos para o jogo contra o Fortaleza foram encerrados. A partida tem peso histórico para o time argentino: marca o reencontro da torcida com o clube na Libertadores, uma vez que o público não foi autorizado em 2020 e 2021.

Legenda: A torcida do River Plate vai reencontrar o time na Libertadores após 30 meses Foto: divulgação / River Plate

Por isso, muita expectativa dos torcedores do ‘El Milionário’. São 30 meses de espera, mais de 900 dias. A última vez que a equipe atuou com arquibancada cheia foi pela semifinal de 2019, quando venceu o Boca Juniors por 2 a 0, com gols de Borré e Nacho Fernández, no dia 1º de outubro. Na sequência, precisou encarar os impactos da pandemia de Covid-19 junto ao Governo da Argentina.

A capacidade total liberada é de 72.054 espectadores. Um percentual foi cedido aos torcedores do Fortaleza. Na temporada, será a 6ª vez que o estádio tem lotação máxima. Assim, um caldeirão se forma para o confronto pelo Grupo F da Libertadores, o primeiro do time em casa na atual edição.