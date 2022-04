Com 26 jogadores e novidades, Fortaleza embarca para enfrentar o River Plate, pela Libertadores

O Fortaleza já embarcou para um jogo histórico. Na tarde desta segunda-feira (11), a delegação leonina seguiu viagem para Buenos Aires, onde enfrentará o River Plate, às 21 horas desta quarta-feira (13), pela 2ª rodada da Taça Libertadores.

Ao todo, o técnico Juan Pablo Vojvoda relacionou 26 jogadores para a partida. O principal destaque ficou por conta do goleiro Fernando Miguel. Ele realizou uma artroscopia para o tratamento de uma lesão no menisco do joelho esquerdo e está afastado dos gramados há dois meses.

A última vez que o arqueiro esteve em campo foi no empate em 1 a 1 com o Botafogo-PB, no dia 15 de fevereiro, pela Copa do Nordeste. Desde então, ele não atua e Max Walef tem sido o titular.

Outra novidade está no ataque. O chileno Ángelo Henríquez, que não vinha presente na lista dos últimos jogos, voltou a ser relacionado e será opção para o jogo.

O Fortaleza desembarca em Buenos Aires ainda nesta segunda-feira (11), no período da noite. O treino pré-jogo será realizado no CT do San Lorenzo, na capital argentina.

Com informações de Lucas Silva