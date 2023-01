Anitta dá bronca em fã que levou cartaz para seu show: ‘Abaixa’

Um vídeo da cantora Anitta repercutiu nas redes sociais após ela chamar a atenção de um fã. Durante um show em Brasília, no sábado (21), que faz parte da temporada de Carnaval da cantora, ela pediu para um fã abaixar um cartaz que ele estava segurando para não impedir as pessoas que estavam atrás dele de ver a apresentação.

“Amor, obrigada, te amo. Abaixa esse cartaz, porque o povo atrás quer ver o show. Depois te dou um beijinho, tá bom? Guarda o cartaz que a gente já fala”, prometeu ela, que foi ovacionada pelos presentes no show.

Assista ao vídeo

Anitta também chamou a atenção de fãs que estavam subindo na estrutura do palco para assistir ao show de um “lugar melhor”: “Eu vou na casa de vocês matar vocês, tá bom? Então vamos parar de subir nessa merda? Obrigada, tá?”.

Para o look do show em Brasília, a artista se inspirou no tema “Guerreiras do Futuro”. A inspiração é baseada em uma possível heroína que poderia salvar a Terra das guerras e dos problemas ambientais.