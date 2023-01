Anitta e Filipe Ret vivem romance, diz jornal; rapper fez declaração após after

A cantora Anitta e o rapper Filipe Ret estariam vivendo um romance, segundo publicação do jornal Extra. Fãs já especulavam o affair desde julho do ano passado, após a gravação do clipe da música "Tudo Nosso", repleto de cenas quentes.

Os dois têm sido vistos com frequência juntos. De acordo com o jornal, a carioca promoveu, no último dia 8, um 'after' na cobertura de um hotel próximo ao local onde aconteceu o primeiro 'Ensaios da Anitta', no Rio de Janeiro.

Um dos convidados da festa privada, Ret teria sido levado pelos seguranças a um dos quartos do hotel, a pedido de Anitta, onde permaneceram por um tempo. Amigos teriam comentado sobre a química entre os dois, com muita troca de olhares e conversas ao pé do ouvido.

Legenda: Anitta e Filipe Ret interagindo no palco dos 'Ensaios da Anitta' Foto: Reprodução/Instagram

Dias depois do after, Ret publicou um desabafo no Twitter. "Peguei uma mina e fiquei com todos os sintomas de apaixonado como não ficava desde que era adolescente. Que bagulho louco". Os seguidores logo atribuíram a paixão a Anitta.

Além disso, durante o show de pré-carnaval promovido pela cantora, o público pediu um beijo entre os dois, o que foi negado por ela no momento. "Vocês acham que vamos fazer isso aqui na frente das pessoas?", disse. Anitta e Ret ainda voltaram a cantar juntos no último domingo (15), em mais um ensaio, desta vez em São Paulo.

Após os rumores do affair ganharem ainda mais força, Anna Estrella, a ex-mulher do rapper, deixou de seguir Anitta.