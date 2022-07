Filipe Ret derruba fã de palco e se pronuncia sobre atitude: 'autodefesa'

Filipe Ret chamou atenção das redes sociais por um ato contra um fã, nesta sexta-feira (22). Ele derrubou um homem para fora do palco durante um show em Feira de Santana, na Bahia. No Instagram, o rapper chegou alegar "autodefesa".

Em vídeo divulgado nas redes sociais, um homem aparece tentando abraçar o artista, que fica irritado.

Veja momento que cantor derruba fã:

"Minha reação foi uma típica autodefesa. No final, eu não chuto, mas o empurro de volta. Com raiva, sim. Quem nunca, né? Minha atitude foi de respeito aos 99% do público que queria curtir porque minha outra atitude seria abandonar o palco", declarou Filipe Ret em postagem no Instagram.

Ainda segundo o cantor, o invasor do palco não merecia tratamento especial. "Quem tentou acabar com a festa não merecia respeito algum. Eu fui paciente pra c******. Dizer que agredi fã é tirar do contexto e naturalizar a falta de respeito não só comigo, mas com todos os trabalhadores do evento com 99,9% do público que só queria curtir".

Felipe Ret Rapper Eu faço show com energia, com amor e raiva. Geral se empolga. Sei que alguns se exaltam além a conta e fazem o que sabem que não deve: invadir o palco. Eu posso tolerar uma innvasão com respeito, posso tolerar várias invasões. Neste show, foram mais de 20. Quase me machucaram.

Legenda: Filipe Ret falou sobre o corrido em rede social Foto: Reprodução/Instagram

As imagens viralizaram na internet neste sábado (23). Nas redes sociais, parte dos fãs saíram em defesa e outra repudiou a ação de Filipe Ret.