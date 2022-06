Filipe Ret é investigado por festa de aniversário com 'open maconha'

O cantor Filipe Ret é alvo de investigação da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) do Rio de Janeiro por conta de sua festa de aniversário "open maconha". No evento, que ocorreu no dia 24 de junho, o cantor publicou foto distribuindo o que parecem ser cigarros de maconha aos convidados.

Foi possível identificar ainda no registro um balde cheio de cigarros. A festa ocorreu no Vivo Rio, na zona sul da capital carioca. A Polícia Civil instaurou o inquérito um dia depois do evento, no sábado (25). As informações são do G1.

O rapper tem um marca de maconha, a RET Kush, que ele lançou na Califórnia, nos Estados Unidos, o maior mercado legal de cannabis no mundo. A assessoria de Ret não se pronunciou ainda sobre a investigação.

A marca foi inclusive promovida no aniversário. "RET Kush no balde", indicou Filipe Ret.