Simaria aluga jato para se deslocar a show, mas Simone prefere ir de carro; entenda

Um fato curioso ocorreu com a dupla Simone e Simaria antes da polêmica entre as irmãs estourar neste mês. Em maio, Simaria teria se deslocado para um show em Campos Novos (SC) de jatinho. Em contrapartida, Simone não pegou carona com a irmã e foi de carro, enfrentando mais tempo de viagem.

A informação foi apurada pelo colunista Leo Dias, do Metrópoles. O motivo da separação de viagens foi porque Simone teria optado por pegar a estrada devido à logística já estar prepartada.

À época do acontecimento, Simone teria brincado nos stories que não conseguiu a carona com a irmã. A apresentação da dupla aconteceu no dia 15 de maio, no encerramento do evento Expocampos, que contou ainda com Fernando e Sorocaba.

Conflitos

As irmãs tiveram um desentendimento no palco durante um show em Caruaru, em Pernambuco, no começo do mês e também durante gravações de uma apresentação no Programa do Ratinho. Em algumas entrevistas, elas chegaram a afirmar que os conflitos foram "coisas de irmã".

Em comunicado, no dia 16 junho, a Simaria Mendes revelou que não poderá cumprir a agenda por questões de saúde, sem revelar o que passa. Antes disso, ela chegou a dar entrevista falando sobre as brigas.

