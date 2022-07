Vídeo registra Filipe Ret sendo abordado por policiais em hotel no Rio de Janeiro

O cantor Filipe Ret foi conduzido por agentes da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE-RJ), de um resort de luxo em Angra dos Reis — na Costa Verde Fluminense — para sede da especializada, no Jacarezinho, na Zona Norte do Rio. As informações são do Jornal O Globo.

O rapper foi autuado por porte de drogas por ser flagrado com substâncias ilícitas durante o cumprimento de mandados de busca e apreensão em cinco de seus endereços.

Veja vídeo da abordagem policial em resort contra Filipe Ret

Durante ação policial, o cantor não ofereceu resistência. O celular dele foi apreendido, e o cantor autuado por porte de entorpecentes.

Cantor deu festa com Open Beck em junho, aponta investigação

A investigação policial foi iniciada no fim do mês de junho, quando o próprio rapper postou nas redes sociais fotos e vídeos de uma festa no Vivo Rio. No evento, intitulado de “Open Beck” (maconha liberada, na tradução livre), no último dia 21, Ret ofereceu, de forma suspeita, maconha para os convidados.

Conforme com o G1, a juíza Simone de Faria Ferraz, que expediu os mandados desta terça, afirma em sua decisão que “nas imagens (...) é possível identificar o investigado na referida festa, fumando e exibindo um balde cheio de cigarros enrolados de forma artesanal, similares a cigarros de maconha, e que aparentemente estariam disponíveis para consumo dos convidados”.

Legenda: Filipe Ret, em foto postada na rede social do próprio artista; aniversário tinha 'Open Maconha', segundo investigações Foto: Reprodução/Instagram



A polícia pediu as buscas para identificar outros possíveis envolvidos: “Fornecer droga, ainda que gratuitamente, é tráfico”, diz o delegado titular da DRE, delegado Marcus Amim.

Com o material apreendido, os agentes poderão continuar o inquérito para identificar todos os envolvidos no crime em investigação.

Cinco mandados expedidos

Agentes da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE-RJ) saíram para cumprir cinco mandados de busca e apreensão em endereços ligados ao cantor no RJ, como um estúdio em um prédio no Flamengo. No imóvel, a equipe apreendeu maconha e material para enrolar cigarros. A quantidade não foi informada pela polícia.

Além de quatro endereços em bairros da Zona Sul, como Flamengo, Glória, Laranjeiras e Catete, a casa de shows também foi alvo dos mandados. Na decisão, a juíza Simone de Faria Ferraz, em exercício na 23ª Vara Criminal, determinou que fossem recolhidos do local equipamentos eletrônicos, como computadores e HDs, que se refiram à festa de aniversário de Filipe Ret.