Filipe Ret é autuado por posse de maconha para uso pessoal, diz assessoria do cantor

Após Filipe Ret ter sido alvo de uma operação da Polícia Civil do Rio de Janeiro, nesta terça-feira (19), a assessoria do cantor informou que ele foi conduzido à delegacia e foi "lavrado apenas um termo relativo à posse de maconha para uso pessoal". Na ação, ainda foram apreendidos pertences do artista.

O rapper é investigado por suposta distribuição gratuita de cigarros de maconha em um show na Zona Sul do Rio, há cerca de um mês.

Conforme o portal g1, na manhã desta terça, agentes da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE-RJ) saíram para cumprir cinco mandados de busca e apreensão em endereços ligados ao cantor no bairro Flamengo.

Investigação

A investigação policial foi iniciada no fim de junho, quando o próprio rapper postou nas redes sociais fotos e vídeos de uma festa. No evento, intitulado de “Open Beck” ("maconha liberada", na tradução livre), Ret ofereceu, de forma suspeita, maconha para os convidados.

VEJA VÍDEO DA ABORDAGEM POLICIAL EM RESORT CONTRA FILIPE RET

Leia nota da assessoria na íntegra

"Após cumprir uma agenda intensa de shows e lançamentos, Filipe Ret foi para Angra dos Reis com a sua família e amigos para um período de descanso. Na manhã desta terça-feira, 19 de julho, o artista foi surpreendido por uma operação da Polícia Civil do Rio de Janeiro, que o conduziu para a Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE-RJ), na Cidade da Polícia, no Jacarezinho, na Zona Norte.

Houve uma ação em que foram apreendidos pertences pessoais do artista. Filipe Ret, que já se declarou usuário de maconha, foi conduzido à delegacia e foi lavrado apenas um termo relativo à posse de maconha para uso pessoal. Qualquer alegação diferente desta, se trata de uma afirmação descolada da realidade e única e exclusivamente do interesse de terceiros. Filipe Ret agradece o carinho dos fãs, da família e de amigos".