Filipe Ret é alvo de operação policial após suspeita de distribuição de maconha em show

O rapper Filipe Ret é alvo de uma operação da Polícia Civil do Rio de Janeiro, nesta terça-feira (19). Ele é investigado por suposta distribuição gratuita de cigarros de maconha em um show na Zona Sul do Rio, há cerca de um mês. As informações são do G1.

Conforme o portal de notícias, na manhã desta terça-feira, agentes da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE-RJ) saíram para cumprir cinco mandados de busca e apreensão em endereços ligados ao cantor no Flamengo (RJ).

Um chaveiro precisou ser acionado para abrir o apartamento do cantor. Ret estava em um resort de luxo em Angra dos Reis. Um mandado também foi cumprido lá.

Cantor deu festa com 'Open Beck’ em junho, aponta investigação

Legenda: Filipe Ret, em foto postada na rede social do próprio artista; aniversário tinha "Open Maconha", segundo investigações Foto: Reprodução/Instagram

A investigação policial foi iniciada no fim do mês de junho, quando o próprio rapper postou nas redes sociais fotos e vídeos de uma festa no Vivo Rio. No evento, intitulado de “Open Beck” (maconha liberada, na tradução livre), no último dia 21, Ret ofereceu, de forma suspeita, maconha para os convidados.

Conforme com o G1, a juíza Simone de Faria Ferraz, que expediu os mandados desta terça, afirma em sua decisão que “nas imagens (...) é possível identificar o investigado na referida festa, fumando e exibindo um balde cheio de cigarros enrolados de forma artesanal, similares a cigarros de maconha, e que aparentemente estariam disponíveis para consumo dos convidados”.

A polícia pediu as buscas para identificar outros possíveis envolvidos: “Fornecer droga, ainda que gratuitamente, é tráfico”, diz o delegado titular da DRE, delegado Marcus Amim.

Com o material apreendido, os agentes poderão continuar o inquérito para identificar todos os envolvidos no crime em investigação.