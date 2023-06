Neymar e Bruna anunciam sexo de bebê em chá revelação: 'nosso maior presente'

O jogador de futebol Neymar Jr. e a noiva Bruna Biancardi anunciaram o sexo do primeiro bebê que esperam juntos durante a festa do chá revelação, neste sábado (24). A expectativa para saber se era um menino ou menino chegou ao fim no começo da noite de hoje, quando a fumaça rosa apareceu: é menina.

"Estávamos tão ansiosos por esse momento. Não vemos a hora de te conhecer pessoalmente, FILHAAAAA! Você é o nosso maior presente!", escreveu o jogador.

O primogênito do jogador, Davi Lucca, foi responsável por apertar o botão que revelou o sexo do bebê.

O evento está acontecendo na mansão do atleta em Mangaratiba, no Rio de Janeiro. Apesar das multas que o imóvel levou nos últimos dias.

Legenda: Convidados receberam mensagem e caixa de presentes Foto: Reprodução

O casal reservou um hotel de luxo para os convidados. Cada participante da festa recebeu um convite e uma caixa de presentes.

“Estamos muito felizes com a sua presença! Sabemos que esse momento será inesquecível e marcará nossas vidas para sempre. Obrigado por estar conosco! Aproveite cada detalhe que preparamos com muito amor”, escreveram Neymar e Bruna na mensagem.

Caso de traição

Na quarta-feira (21), Neymar publicou um longo texto no Instagram pedindo desculpas a Bruna após ser divulgado na imprensa que o jogador teria a traído na véspera do Dia dos Namorados desse ano.

“Bru, já te pedi perdão pelos meus erros, pela exposição desnecessária, mas me sinto na obrigação de vir publicamente reafirmar isso. Se um assunto privado se tornou público, o pedido de perdão tem que ser público”, diz ele em um trecho da carta.