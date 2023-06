Neymar é multado em nova vistoria em Mangaratiba neste sábado

O atacante Neymar foi mais uma vez multado por novas infrações ambentail. A Secretaria de Meio Ambiente da cidade de Mangaratiba, na Costa Verde do Estado do Rio de Janeiro, informou que esteve novamente neste sábado (24) na casa do jogador para verificar se o embargo emitido na última quinta-feira estava sendo cumprido, mas identificou novas infrações.

Segundo o G1, a Secretaria identificou que o jogador promoveu desmatamento, quebra de rochas e desvio de um rio para a construção de um lago artificial.

Ao chegar no local, os fiscais identificaram movimentações na área interditada, o que caracteriza não só o rompimento do embargo, mas novas infrações ambientais. Por conta disso, o atleta foi multado novamente.

Na última sexta-feira (23), o jogador esteve no imóvel e entrou no lago, ignorando a ordem de restrição emitida pela secretaria e pela Polícia Civil, que comandaram a ação realizada na véspera.

Comunicado

O município de Mangaratiba emitiu um comunicado após infrações de Neymar.

"Diante disso, as novas provas, atestadas no auto de constatação n° 1.165, serão somadas ao processo já em curso, o que irá gerar novas infrações e multas, bem como, o encaminhamento de todos os relatórios elaborados nos últimos três dias aos órgãos de controle. Os valores totais das multas só serão somadas e emitidas após a sua apuração em processo administrativo com relatório técnico, documentos comprobatórios e parecer jurídico, o que deve acontecer na próxima semana."