Netflix anuncia minissérie sobre incêndio na boate Kiss

A Netflix anunciou nesta terça-feira (23) a produção de uma minissérie sobre o incêndio na boate Kiss. A tragédia, ocorrida em uma balada na cidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, deixou 242 mortos e mais de 600 feridos em 2013.

O anúncio foi feito no evento do streaming Mais Brasil na Tela. 'Todo Dia a Mesma Noite' será baseada no livro homônimo da jornalista Daniela Arbex, que atuará como consultora de roteiro.

"Que bom poder dividir isso com vocês depois de quase dois anos de muito, muito trabalho! Emocionada em ver a história do Brasil sendo contada para milhões de pessoas! Jamais vamos esquecer o que houve em 27 de janeiro de 2013. Nem o Brasil, nem o mundo!", escreveu Daniela em suas redes sociais.

Sem data de estreia

As gravações serão iniciadas em 2022 e ainda não há data de estreia na plataforma. O projeto vai ser retratado de forma ficcional e, segundo informações da revista Variety, terá cinco episódios.

O projeto é uma parceria da Netflix com a produtora Morena Filmes, terá como diretor Gustavo Lipsztein e será roteirizado por Julia Rezende.