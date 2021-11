Netflix anuncia mais de 10 produções brasileiras para 2022

A Netflix anunciou durante o evento 'Mais Brasil Na Tela', nesta terça-feira (23), o investimento em 40 produções brasileiras para 2022. Destas, 11 já foram anunciadas pela plataforma no encontro, que marca os 5 anos do serviço de streaming produzindo conteúdo local original. As informações são da revista Exame.

"Os brasileiros querem mais histórias contadas por diferentes vozes, que reflitam suas vidas, suas raízes e sua ancestralidade. Encontrar personagens e tramas com as quais consigam se identificar e ver a pluralidade do Brasil na tela", afirmou Elisabetta Zenatti, vice-presidente de Conteúdo da Netflix para o Brasil.

"Por isso, nossa ambição será fazer cada vez mais histórias da gente para a gente, cujo sucesso estará em produzir a melhor versão, de forma que se conectem com mais audiências ao redor do Brasil", concluiu.

Também foram anunciados a renovação da série brasileira Sintonia e dos realities Casamento às Cegas Brasil e Brincando com Fogo Brasil.

Entre filmes, séries, animações, realities e documentários, veja as principais novidades anunciadas pela Netflix.

Séries

Nada Suspeitos

Todo dia a mesma noite

Filmes

Carga Máxima

Biônicos

Reality shows

Iron Chef Brasil

Queer Eye Brasil

Animações

Acorda, Carlo!

O Menino Maluquinho

Especiais de Comédia