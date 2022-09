Nego Di volta a afrontar Jojo Todynho ao compará-la com personagem do Simpsons

Após ser considerado gordofóbico por debochar do corpo de Jojo Todynho, o humorista Nego Di voltou a fazer um novo ataque preconceituoso contra a cantora.

"Eu não ofendi ninguém e não fui gordofóbico. So achei que [ela] estava mais para Barney do que para 'Pequena sereia'", postou ele comparando Jojo ao personagem do desenho Simpsons.

Tudo começou a partir de um ensaio de moda da revista Glamour em que Jojo aparece com um vestido rosa-choque em referência ao live-action de 'A Pequena Sereia'.

Via redes sociais, o humorista escreveu que a artista parecia ter "engolido" todos os personagens da Disney.

Marido de Jojo critica humorista

Nessa quinta-feira (15), porém, o marido de Jojo, Lucas Souza, se indignou e chamou Nego Di de "bosta", "merda", "otário", "ridículo", "nojento" e "porco".

“Como uma pessoa bota isso na internet, bota um vídeo debochando do corpo de uma mulher, quem é você? Se a Jojo não te processar, eu vou te processar. Sabe por que? Porque você é um ridículo, o*", afirmou o militar.

Lucas seguiu o desabafo, afirmando que o ato foi gordofóbico. "Um o*, merece um processo, seu gordofóbico, você merece ser preso. Se você fizesse isso na minha frente, você ia levar porrada, nojento".