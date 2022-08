Jojo Todynho lança álbum de pagode e revisita origens: ‘realização de um sonho’

Conhecida pelo sucesso no funk, Jojo Todynho disse está ansiosa para o lançamento do primeiro álbum da carreira, que marca a estreia no pagode. Segundo a cantora, atuar nesse estilo musical era um sonho antigo. "Jojo Como Você Nunca Viu" chega às plataformas de streaming musical na sexta-feira (19).

Jojo Todynho cantora "As pessoas ficam em um preconceito comigo, falando ‘a Jojo não canta nada’ e isso me magoa. O funk não me dava essa oportunidade de mostrar o meu talento."

“Minha expectativa é surpreender a todos”, revelou a artista, que adotou o nome artístico de Jojo Maronttinni, em coletiva de imprensa nesta quarta-feira (17) sobre o projeto. O desejo de enveredar pelo ritmo é antigo, desde 2017, antes mesmo de estourar com “Que Tiro Foi Esse”. O sucesso inesperado do hit adiou lançamento no gênero, conforme explicou.

A obra, produzida por Wilson Prateado e gravada pela Universal Music, conta com releituras de clássicos, como a canção "De Onde Eu Venho", sucesso do grupo de pagode Balacobaco. A versão de Jojo Todynho da música foi disponibilizada em julho e está na nova produção.

Jojo Todynho cantora “Trouxe músicas para mostrar para as pessoas que elas se enquadram em qualquer estilo.”

Outro destaque é a regravação do funk “Garota Nota 100”, do MC Marcinho. Na voz da cantora, o sucesso é incorporado ao pagode e é um tributo ao pai da artista, falecido há 15 anos, que apresentou o funkeiro a ela. “Chorei gravando ‘Garota Nota 100’. Senti meu pai do meu lado", revelou.

Valorização das origens

Ao todo, o álbum conta com dez faixas, entre elas a inédita "Bangu", em que Jojo Todynho homenageia o bairro carioca onde cresceu. "Bangu, para mim, é meu lugar de paz.”

Jojo Todynho cantora "Posso estar em qualquer lugar do mundo, que eu troco por estar em Bangu tomando uma cerveja. Vivo no estrelato, mas não me fiz estrela."

Na letra, a cantora menciona pontos tradicionais do local, além da linha de ônibus 918 (Bangu/Bonsucesso), que costumava embarcar para se locomover pelo Rio de Janeiro. No clipe, gravado com a participação de familiares, é possível ver um coletivo desse trajeto. A presença do veículo no vídeo foi uma coincidência, como revelou a artista.

Futuro de Jojo Todynho no funk

Apesar do novo projeto ser centrado no pagode, a cantora garantiu que seguirá atuando também no funk e no pop. "Hoje o pagode se tornou uma coisa cultural, que todo mundo ama. Mas isso já é nosso, por questão de ancestralidade. Para o povo preto é muito importante", frisou. "Estão preparados para o próximo 'Que tiro foi esse?' Vai ser um tiro!", completou.

