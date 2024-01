'Nas Garras da Patrulha' agita a programação da TV Verdes Mares em ação promocional do BBB 24

Os icônicos personagens do "Nas Garras da Patrulha", patrimônio cultural genuinamente cearense que conquistou corações por todo o Brasil, estão prontos para participar de uma ação promocional inédita na TV Verdes Mares. A turma, conhecida por suas tiradas humorísticas e sátiras, assumirá a responsabilidade de comentar as emoções do Big Brother Brasil 24, adicionando um toque especial à programação da emissora.

Veja também

Os telespectadores podem esperar uma experiência única, pois Mari Laike, Danduska, Pablo, Chico Pezão e Froxilda trarão suas perspectivas irreverentes para os acontecimentos da casa mais vigiada do Brasil.

A novidade reside nas chamadas de envolvimento, uma adição empolgante à programação de 2024 da TV Verdes Mares, que promete entretenimento garantido para todos os amantes do reality show.

Segundo Erick Picanço, diretor Comercial e Marketing do Sistema Verdes Mares, a novidade é apenas uma das muitas que estão por vir na programação. "A presença de 'Nas Garras da Patrulha' promete não só proporcionar momentos de diversão, mas também fortalecer o regionalismo da TV Verdes Mares ao oferecer experiências únicas e entretenimento aos telespectadores. Prepare-se para rir, se emocionar e ficar ainda mais conectado com o universo do BBB 24, pois 'Nas Garras da Patrulha' está pronto para adicionar um toque especial e irreverente ao público" afirma Picanço.