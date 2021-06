Myrian Rios surpreende fãs e revela que está completamente surda

A atriz Myrian Rios, 62, surpreendeu os fãs nesta semana ao revelar que perdeu completamente a audição dos dois ouvidos. Ela afirmou nas redes sociais que o problema tem fator genético.

"Eu fiquei surda", contou. "Completamente surda dos dois ouvidos. Eu não ouço passarinho cantando, não ouço o barulho da chuva. Isso me incomoda. Eu não ouço nada. Eu ouço a minha voz. Eu estou ouvindo a minha voz, por exemplo."

"Eu não ouço meus filhos me chamando, cachorro latindo", continuou. "Só se falar muito pertinho do meu ouvido. Dentro do meu ouvido eu ouço."

Ela explicou que é um processo que ela vem vivenciando há algum tempo. "Há muitos anos eu fui perdendo a minha audição", disse.

"É uma genética da minha família, da parte da materna. As pessoas vão perdendo a audição. A minha mãe, o meu tio, a minha tia... Várias pessoas da minha família foram perdendo a audição até ter perda de audição severa. E eu segui a genética da minha mãe e dos meus tios."

Reverter o processo

Myrian Rios também falou que a deficiência auditiva acaba complicando seu cotidiano. "É difícil, né, porque eu sou atriz, tenho que escutar: 'Oi, atenção, gravando!'", disse.

A atriz pontuou que já tentou de algumas formas reverter esse processo. "Tentei usar aparelho na época, mas não dava, não adaptou".

Implante coclear

Há cerca de 11 anos, ela fez um implante coclear, aparelho eletrônico que é capta o som e o transforma em impulsos elétricos diretamente sobre o nervo da audição.

"Na época o médico me avisou que tudo isso era muito novo e que talvez em dez anos eu precisaria abrir a cabeça para trocar a bateria", disse. "Os dez anos chegaram."

Depois de receber carinho dos fãs e responder a perguntas, ela também disse que agora está se tratando com um novo médico, que indicou que ela voltasse a usar aparelho. "Com as tecnologias avançadas, continuarei trabalhando normalmente", afirmou.