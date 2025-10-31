Diário do Nordeste
Mulher sentada na frente do computador utilizando a Língua Brasileira de Sinais

País

Dia da Língua Brasileira de Sinais: conheça 7 sites que ensinam Libras gratuitamente

Plataformas possuem aulas dinâmicas e interativas para aprender com mais facilidade

Redação 24 de Abril de 2025
airpods colocados sobre fundo preto ao lado de celular com a tela mostrando os aplicativos spotify e music

Tecnologia

Apple poderá transformar AirPods em aparelhos auditivos após autorização de agência de Saúde do EUA

Atualização de software permitirá que usuário teste audição e fone amplie som

Diário do Nordeste/AFP 13 de Setembro de 2024
Imagem do ator Pedro Neschling

Zoeira

Pedro Neschling revela que recebeu diagnóstico de surdez aos 18 anos

O ator não sabe a causa da deficiência

Redação 01 de Dezembro de 2023

Negócios

Confira lista de descontos e benefícios para pessoas com deficiência e doenças graves

Pessoas com deficiências físicas, autistas e com câncer têm direito a uma série de benefícios, que envolvem desde descontos a isenção de impostos

Redação 09 de Maio de 2022

Negócios

Quem pode receber Auxílio-Inclusão de R$ 606 mensais? Saiba como solicitar

O benefício é voltado para Pessoas Com Deficiência que recebiam o BPC e conseguiram emprego. Veja as condições para receber

Redação 18 de Fevereiro de 2022
PCD

Negócios

Isenção de imposto para PCD pode abranger carros de até R$ 140 mil; falta sanção

Presidente Jair Bolsonaro tem até o dia 14 de julho para sancionar a MP ou o texto perde validade

Redação 06 de Julho de 2021
Atriz Myrian Rios surda

Zoeira

Myrian Rios surpreende fãs e revela que está completamente surda

Atriz afirmou nas redes sociais que o problema tem fator genético

Folhapress 05 de Junho de 2021
foto

Dias Melhores

Casal de noivos surdos é surpreendido com celebração do casamento em Libras, em Pernambuco

Padre foi evangelizado por sacerdote surdo; noivos haviam chamado intérpretes para traduzir cerimonia

Redação 09 de Fevereiro de 2021