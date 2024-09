Apple poderá transformar AirPods em aparelhos auditivos após autorização de agência de Saúde do EUA

As autoridades de saúde pública dos Estados Unidos autorizaram a Apple, nesta quinta-feira (12), a instalar em novos AirPods funcionalidade que permitirá o uso do equipamento como aparelho auditivo por pessoas com perda leve ou moderada. Com a novidade, os usuários poderão avaliar a própria audição em minutos, gratuitamente, no iPhone ou iPad.

Os fones de ouvido, então, poderão "amplificar os sons" conforme o resultado, e o usuário poderá ajustar as "configurações de volume e tom", conforme a agência americana de medicamentos, a FDA, informou em um comunicado.

Os fones de ouvido compatíveis com essa nova funcionalidade serão os AirPods Pro 2, com preço de 249 dólares (cerca de R$ 1,4 mil), sem os impostos. A Apple explicou que o dispositivo funciona "aumentando as frequências para que os sons fiquem mais claros" e que espera disponibilizar a novidade, com a autorização dos reguladores locais, nos próximos meses "em mais de 100 países e regiões".

"A perda auditiva é um importante problema de saúde pública que afeta milhões de americanos", ressaltou Michelle Tarver, funcionária da FDA. A autorização dessa função, sem prescrição, "em um produto de áudio amplamente utilizado é um novo passo em direção à disponibilidade, acessibilidade e aceitabilidade do aparelho auditivo", destacou Tarver.

Recurso foi testado

O recurso, autorizado para maiores de 18 anos, foi testado em um ensaio clínico com 118 pessoas. Os resultados mostraram que aqueles que fizeram os ajustes por conta própria "obtiveram um benefício percebido semelhante ao das pessoas que receberam ajustes feitos por um profissional no mesmo dispositivo", explicou a FDA.

Em 2022, a FDA autorizou a compra de aparelhos auditivos diretamente em lojas, sem prescrição médica ou ajuste por um audioprotesista, visando reduzir os preços e melhorar a acessibilidade.