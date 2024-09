Bluesky começa testes para postagens de vídeos na plataforma

A rede social Bluesky, que se tornou alternativa para os brasileiros após a suspensão do X, antigo Twitter, no País, anunciou que está começando a implementar vídeos na timeline. Em postagem na própria plataforma, nessa terça-feira (10), os desenvolvedores confirmaram que a nova função passa pela fase de testes.

“Estamos liberando gradualmente a capacidade de postar um vídeo para garantir uma implementação tranquila. Isso levará um pouco de tempo, obrigado pela sua paciência!”, escreveu a conta oficial da Bluesky.

A atualização deve chegar através da nova versão 1.91, que já pode ser obtida pelos usuários que atualizarem o aplicativo.

Outras novidades

Com a possibilidade de postar vídeos, a plataforma também divulgou outras novas funções da rede social:

Agora você pode denunciar conteúdo por ser enganoso;

Traduções aprimoradas em algumas partes do aplicativo;

Várias correções de bugs e melhorias de desempenho.

A novidade dos vídeos já havia sido confirmada pela cofundadora do Bluesky, Rose Wang, em entrevista ao jornal Folha de S. Paulo. Com a migração de vários ex-tuiteiros brasileiros para a plataforma, o número de usuários globais já ultrapassou os 9 milhões.

A empresa possui código aberto e conta com a colaboração de diversos programadores através do conjunto GitHub. Com essa equipe, a Bluesky também informou que está trabalhando para implementar outros recursos nascidos do antigo Twitter, como os Trending Topics.