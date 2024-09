iPhone 16 chega ao Brasil com preços a partir de R$ 7,7 mil reais; veja valores

O iPhone 16 foi lançado pela Apple, nesta segunda-feira (9), com novas cores e funcionalidades. A apresentação ocorreu no evento "It's Glowtime", realizado no auditório Steve Jobs Theater, em Cupertino, nos Estados Unidos. A pré-venda no Brasil está prevista para 24 de setembro, com preços a partir de R$ 7.799.

Dentre as novas versões lançadas, estão: iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro e iPhone 16 Pro Max. A versão mais cara custa R$ 15.499,00.

O novo design conta com telas maiores, enquanto o iPhone 15 Pro tinha tela de 6,1 polegadas (15,49 cm), o iPhone 16 Pro terá 6,3 polegadas (16 cm).

Preços do iPhone 16 no Brasil

iPhone 16: a partir de R$ 7.799;

a partir de R$ 7.799; iPhone 16 Plus: a partir de R$ 9.499;

a partir de R$ 9.499; iPhone 16 Pro: a partir de R$ 10.499;

a partir de R$ 10.499; iPhone 16 Pro Max: a partir de R$ 12.499.

Confira as variações

iPhone 16

128 GB: R$ 7.799

R$ 7.799 256 GB: R$ 8.599

R$ 8.599 512 GB: R$ 10.099

iPhone 16 Plus

128 GB: R$ 9.499

R$ 9.499 256 GB: R$ 10.299

R$ 10.299 512 GB: R$ 11.799

iPhone 16 Pro

128 GB: R$ 10.499

R$ 10.499 256 GB: R$ 11.299

R$ 11.299 512 GB: R$ 12.799

R$ 12.799 1 TB: R$ 14.299

iPhone 16 Pro Max

256 GB: R$ 12.499

R$ 12.499 512 GB: R$ 13.999

R$ 13.999 1 TB: R$ 15.499

Os preços nos Estados Unidos foram anunciados, sendo US$ 799 o do iPhone 16 e US$ 899 o do iPhone 16 Plus.

Mudança nas câmeras

A Apple apresentou uma nova configuração das câmeras, com o conjunto sendo duplo na vertical, ao invés da estrutura na diagonal.

As câmeras ainda possuem a capacidade de capturar imagens com até 48 MP de resolução. Já a lente de 12 MP pode ter um zoom de até 2 vezes.

Cores

Nesta nova versão, além dos aparelhos serem vendidos em cor preta e branca, os usuários ainda podem escolher verde, rosa e azul. Os tons, no entanto, são mais vibrantes.

Processador do iPhone 16

O iPhone 16 conta com processador A18 Bionic, sendo 30% mais rápido no processamento do que o iPhone 15.