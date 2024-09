Bluesky deve ter vídeos e trending topics em breve no Brasil, diz cofundadora

A plataforma BlueSky, uma das opções favoritas de rede social entre os brasileiros após a suspensão do X no Brasil, deve ganhar atualizações nas próximas semanas. Rose Wang, cofundadora da plataforma, revelou ao jornal Folha de São Paulo o trabalho do aplicativo para lançar duas novidades: a postagem de vídeos e os trend topics.

"Estamos acelerando o lançamento de vídeos, que sabemos ser importante para os brasileiros", declarou Wang.

A executiva relatou que existe um movimento de celeridade nas atualizações. "Falamos de semanas, não meses. Também estamos trabalhando em trending topics".

Brasileiro já criou até extensão para navegador

Segundo Wang, o Brasil até já colaborou com o desenvolvimento de uma ideia. "O Bluesky é uma rede aberta, com código público. Isso permite que desenvolvedores contribuam. Um desenvolvedor brasileiro já criou trending topics como uma extensão para navegadores".

Na programação do app das próximas semanas, segundo relatou a executiva, a plataforma também está implementando perfis privados, além de contratar mais funcionários para manter o serviço estável ante a chegada de milhões de usuários.

Conforme o jornal paulista, a plataforma recebeu 2,6 milhões de brasileiros desde sábado (31), quando o acesso à rede de Elon Musk foi vetado.