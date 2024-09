STF pede que Bluesky remova perfis falsos relacionados ao tribunal

A plataforma Bluesky foi notificada por vias administrativas – e não judiciais – pelo Supremo Tribunal Federal (STF) para remoção de perfis falsos com o nome do tribunal.

A Bluesky tem sido procurada por brasileiros após a suspensão da rede X no País devido às similaridades de uso com o outro site. As informações são da colunista Malu Gaspar, d'O Globo.

O tribunal busca evitar que as contas confundam os usuários e disseminem notícias falsas, entre outros fatores.

Um dos perfis, intitulado “STF oficial”, dizia que o Partido dos Trabalhadores (PT) foi listado pelo ministro Alexandre de Moraes como investigado por uso de VPN após o banimento do X, o que é proibido. Esta, contudo, é uma acusação falsa.

Na última semana, brasileiros perderam o acesso à rede X após a bigtech descumprir ordem do STF e não indicar representante legal no Brasil.

Com isso, a Bluesky ganhou 1 milhão de novos usuários nos últimos dias. “Agora este é um aplicativo brasileiro”, escreveu a rede no sábado (30).

Tensão

Moraes determinou a suspensão total da rede social X até que todas as ordens judiciais sejam cumpridas, as multas pagas e um representante legal seja nomeado.

O ministro também impôs uma multa diária de R$ 50 mil para quem descumprir o bloqueio do X por meio do uso de VPNs.

Inicialmente, Moraes também havia proibido que lojas virtuais como Apple e Google disponibilizassem aplicativos de VPN.

No entanto, o ministro recuou dessa decisão, permitindo que os serviços de VPN continuem disponíveis para evitar "transtornos desnecessários e reversíveis" a terceiros.