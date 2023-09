Motorista que atropelou Kayky Brito rebate acusações de querer fama: 'já rejeitei mais de R$500 mil'

O motorista Diones Coelho da Silva, que atropelou o ator Kayky Brito, rebateu as acusações de que ele queria fama e dinheiro por ganhar o selo de verificação no perfil do Instagram. Em pronunciamento, feito nesta quinta-feira (21), ele explicou que a verificação busca proteger os seguidores de pessoas que criam perfis falsos e pedem dinheiro em nome dele.

"Tenho recebido alguns comentários relacionados ao selo do Instagram, que agora estou verificado, essas coisas. Mas o motivo disso, que até me orientaram, era porque estavam criando 'fakes' do meu Instagram e pedindo dinheiro, se aproveitando da situação. Eu fiz isso para as pessoas identificaram qual é realmente o meu perfil", disse.

Assuntos relacionados

Além disso, afirmou que recusou diversas propostas de publicidade, que chegaram ao valor de R$ 500 mil. "O meu propósito aqui não é pedir dinheiro ou pix, é falar do amor de Jesus e dar uma palavra a quem precisa", afirmou.

Diones Coelho da Silva Motorista "Meu coração não está em dinheiro, não é isso que me move, não é isso que vim buscar aqui. Eu já rejeitei mais de R$ 500 mil esses dias, de propostas de colocar link nos stories, de publicação de jogos, de apostas".

ATROPELAMENTO

Kayky Brito foi atropelado por um carro no último dia 2 de setembro, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

Câmeras de segurança registraram o momento do acidente. Segundo as imagens, às 00h50 do sábado, o ator estava ao lado do próprio carro – onde tinha ido pegar um objeto.

Ele atravessa a rua em direção ao quiosque onde estava com amigos, na altura do Posto 6 da praia da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Pelas imagens, é possível perceber que Kayky Brito está correndo na hora de atravessar.

O corpo de Bombeiros foi acionado por volta de 1 hora da manhã. O ator foi socorrido e encaminhado para o Hospital Miguel Couto, no Leblon – ele foi transferido ainda no sábado.

Kayky foi internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Copa D'Or, em Copacabana. Ele teve politrauma corporal, fraturas na pelve e no braço direito e passou por procedimento cirúrgico para fixar os membros.