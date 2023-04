Motociclista atropelada por Lima Duarte pede R$ 1,2 milhão em indenização

Simone Regina de Abreu Nunes, 37, motociclista atropelada pelo ator Lima Duarte, 93, cobra uma indenização de R$ 1,2 milhão por danos morais. De acordo com o Uol, a ação foi distribuída na última sexta (28) pelo Tribunal de Justiça do Estado.

O acidente ocorreu há quase dois meses em São Paulo. Em liminar, Simone pede que a Justiça garanta o pagamento de R$ 5 mil mensais, alegando que não possui condições de voltar a trabalhar após o acidente.

De acordo com o advogado da vítima, Ângelo Carbone, a quantia que foi pedida será para a cirurgia de recolocação de pinos nos próximos meses e para o tratamento.

A equipe de Lima Duarte diz que o ator "está sendo vítima de calúnia e difamação, o que será comprovado em qualquer processo judicial".

Um comprovante bancário obtido pelo Uol revela que o ator pagou R$ 30 mil, mas a vítima se arrependeu do acordo, que não foi protocolado oficialmente, de acordo com o advogado da motociclista.

"Ela estava precisando de dinheiro, sem trabalhar, não é registrada e tinha uma moto alugada. Ela precisava comer", afirma Ângelo Carbone.

A negociação entre as partes foi confirmada pela equipe de Lima Duarte, que não reconhece responsabilidade no acidente.

"Temos comprovação de que o acordo foi pago e assinado de forma consciente e amistosa. Foi realizado com o único intuito humanitário de auxiliar a motociclista no seu período de recuperação", diz a equipe do ator.

Ainda conforme a defesa de Simone, foi feito um pedido de apuração e abertura de inquérito policial junto ao Ministério Público de São Paulo. A instituição disse ao Uol que a ação ainda não está registrada no sistema.

O atropelamento ocorreu na avenida Antártica, no bairro da Barra Funda, em São Paulo. A informação foi confirmada pelo próprio artista em comunicado divulgado nas redes sociais.

Na época, Lima Duarte disse que prestou os devidos socorros à vítima e garantiu que sua carteira de motorista está válida e regularizada.