Morre Tom Bower, ator de 'Duro de Matar 2', aos 86 anos

O ator Tom Bower, de 'Duro de Matar 2' e 'Nixon', morreu no último 30 de maio, aos 86 anos. A notícia foi informada pela família do artista ao site The Hollywood Reporter, nessa quinta-feira (6). A causa da morte não foi divulgada.

O ator morreu em casa, em Los Angeles, nos Estados Unidos, enquanto dormia.

Bower era viúvo. Ele deixa dois filhos, quatro netos, o irmão e a irmã.

Carreira

O papel mais recente de Tom Bower foi na série de televisão "Lucky Hank", lançada no ano passado. No entanto, ele também atuou em produções como "The Waltons", "El Camino: a Breaking Bad Movie", "Raymond & Ray" e "Fully Realized Humans".