Morre cantora francesa Françoise Hardy, aos 80 anos

Françoise Hardy, ícone da 'chanson' francesa, morreu aos 80 anos. O anúncio foi realizado pelo seu filho, Thomas Dutronc, em suas redes sociais, na noite desta terça-feira (11).

"Mamãe se foi...", escreveu artista na publicação. A artista, cujo maior sucesso foi "Tous les garçons et les filles", foi a única representante francesa no ranking da revista americana Rolling Stone entre os 200 melhores cantores de todos os tempos, publicada em 2023. Em 2004, ela foi diagnosticada com um primeiro câncer.

Veja também Zoeira Oprah Winfrey é hospitalizada para tratar de problemas estomacais Zoeira Entenda o significado de 'Mondepars', conceito da recém-lançada marca de Sasha Meneghel

Quem é Françoise Hardy

Hardy nasceu em 17 de janeiro de 1944, em Paris. Iniciou a carreira artística após ganhar uma guitarra do pai, quando concluiu o ensino médio.

Sua primeira audição musical em uma gravadora ocorreu em 1961. Dentre os sucessos dessa época estão, "J'suis D'Accord", "Oh Oh Cheri", "Tous Les Garçons et les Filles" e "Il Est Parti Un Jour".

A artista esteve no Brasil duas vezes. Hardy participou do III Festival Internacional da Canção, no Rio de Janeiro, em 1968 com a música autoral "A Quoi Ça Sert".

Ao voltar para a Paris, ela chegou a gravar a canção "Sabiá", (La Mesange) de Antônio Carlos Jobim e Chico Buarque de Holanda, em francês em 1968.