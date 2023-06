Mônica Martelli conta como conheceu namorado: 'tinha preconceito com namorar homem rico'

A atriz e humorista Mônica Martelli comentou, em entrevista ao podcast 'Desculpa Alguma Coisa', com Tati Bernardi, sobre o início do atual relacionamento com o empresário Fernando Alterio. Após anos de troca de olhares, os dois acabaram engatando o namoro, mas nem tudo foi fácil. "Tinha preconceito com namorar homem rico porque já aconteceu antes e não deu certo", contou ela na entrevista.

Entretanto, apesar da opinião forte da artista, o destino parecia ter juntado o caminho dos dois de alguma forma ainda há 22 anos. Na época, em uma festa de São Paulo, os dois já deram indícios de um possível envolvimento entre eles.

"Há 22 anos, a gente ficou em São Paulo. Tinha acabado de me formar, vim fazer um teste e voltar (para o Rio de Janeiro). Fui parar em uma festa dele, não sei como. Rolou uma atração a noite inteira, mas com muita rejeição. Aquele boy rico de São Paulo? Pensei: 'um rico paulistano não vai servir pra mim, estudante de teatro do Rio de Janeiro", pensou ela.

Os dois acabaram sem se beijar, mas a curiosidade por Fernando sempre esteve presente, segundo Mônica contou ao longo do podcast. Separado e ela solteira, eles deram de cara um com o outro, novamente, em uma festa, mas a atriz deixou claro o desinteresse, mesmo após um convite para jantar.

O empresário até chegou a comparecer em uma peça dela. "Já entrei nervosa quando vi ele ali, sentando. Tinha preconceito com namorar homem rico porque já aconteceu antes e não deu certo", explicou.

Nova tentativa

A iniciativa de convidar para sair, então, partiu dela depois. "Eu tinha três dias de folga e fui pra São Paulo. No avião, pensei: 'será que mando uma mensagem pra ele?' Mandei, ele respondeu na mesma hora. Perguntou se eu queria um local mais público ou jantar na casa dele. Disse que queria privacidade", completou.

Logo em seguida, conta Mônica, os dois já estavam bastante íntimos e envolvidos no relacionamento. Segundo a atriz, ele é bastante progressista, o que aproxima o pensamento de ambos.

Agora, no entanto, a intenção é manter o namoro como está. "Nossa vida é muito boa no esquema que é. Encontro com ele sexta, sábado e domingo. Não tem o massacre do dia a dia, não tem a rotina", disse ela, afastando a possibilidade de casamento por agora.