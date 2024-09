Modelo da Bahia é vítima de xenofobia ao representar a Itália no Miss Universo

A modelo brasileira Glelany Cavalcante, de 30 anos, foi vítima de xenofobia após vencer o concurso Miss Itália na noite dessa quarta-feira (18). Em publicação nas redes sociais, usuários repercutiram a coroação da baiana, natural de Feira de Santana, em uma disputa no país europeu. No entanto, alguns internautas, inclusive brasileiros, fizeram ataques xenofóbicos contra Glelany.

Na final do concurso, Cavalcante venceu Giada Folcia e Marika Nardozi, e irá representar a Itália no Miss Universo 2024, marcado para ocorrer na Cidade do México. Com a repercussão da vitória da brasileira, iniciou-se um debate sobre a escolha de estrangeiras nos concursos nacionais de beleza.

"Sou brasileira e achei errado uma moça brasileira no concurso de miss Italy, não deviam ter permitido isso", escreveu uma usuária do Instagram. "Sou brasileira, mas também não concordo, não acho que faça sentido, ora, tinha que ser uma italiana pra representar a Itália, ela é brasileira, que concorra pelo Brasil. Ela é linda mesmo, mas não é italiana, é brasileiríssima", opinou outra. "Que levasse em consideração quando é do próprio país. Não entendi agora sobre escolher estrangeira", disse uma internauta.

Outras pessoas, no entanto, saíram em defesa de Glelany e demonstraram apoio à baiana. "Mais de 200 milhões de brasileiros torcerão por ti" e "Xenofobia é crime, estamos com você na final, Glelany", foram alguns dos comentários.

Com Glelany representando a Itália no Miss Universo a disputa contará com, pelo menos, duas candidatas brasileiras no maior concurso de beleza do mundo. O Brasil também vai enviar sua representante, que será escolhida na noite desta quinta-feira (19), em São Paulo.

Glelany é cidadã italiana e mora no país europeu há 9 anos. Ela estuda na Universidade para Estrangeiros e está no último módulo do curso de comunicação publicitária internacional. Em 2022, a modelo se mudou para a região de Marche, na costa leste da Itália, onde vive atualmente.