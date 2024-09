Brasileira Glelany Cavalcante vence Miss Itália 2024 e vai disputar o Miss Universo

A modelo brasileira Glelany Cavalcante, de 30 anos, conseguiu um feito histórico ao vencer o concurso Miss Universo Itália 2024 nesta quarta-feira (18). O evento aconteceu em San Ferdinando di Puglia, a cerca de 200 quilômetros da cidade de Nápoles. Com a coroação, a musa irá representar o país europeu na disputa do Miss Universo 2024.

Glelany, que nasceu em Feira de Santana, na Bahia, relembrou sua trajetória no concurso pouco antes de ser coroada. "O último dia de um lindo percurso, uma experiência de vida única. Obrigada a todos pelo apoio e carinho que me deram", escreveu a modelo em publicação no Instagram.

Com Glelany representando a Itália no Miss Universo 2024, a disputa contará com, pelo menos, duas candidatas brasileiras no maior concurso de beleza do mundo. O Brasil também vai enviar sua representante, que será escolhida na noite de quinta-feira (19), em São Paulo.

Veja também Zoeira Saiba quem é Jéssica Pedroso, vencedora do Miss Brasil Mundo 2024 Zoeira Miss Universe Brasil tem recorde de mães

Segundo informações da Folha de S. Paulo, Glelany é cidadã italiana e mora no país europeu há 9 anos. Ela estuda na Universidade para Estrangeiros e está no último módulo do curso de comunicação publicitária internacional. Em 2022, a modelo se mudou para a região de Marche, na costa leste da Itália, onde vive atualmente.