Miss Universe Brasil tem recorde de mães

O concurso de Miss Universo Brasil contará com um elenco inédito de candidatas em 2024. A seleção final, que ocorre na próxima quinta-feira (19), às 20h, contará com uma representante de 41 anos e oito participantes que são mães. As informações são da Folha de S. Paulo.

Há, ainda, pelo menos 4 candidatas que são casadas. O Miss Universo passou a aceitar mulheres com mais de 28 anos, casadas, separadas, grávidas e mães em 2023.

Das 27 representantes dos estados e do Distrito Federal, 13 possuem idades acima de 28 anos. A candidata do Mato Grosso do Sul, Lulu Oliveira, de 41 anos, é a mais velha da disputa do concurso. Após ela, estão as misses Rondônia, Renata Dantas, 37, Pará, Kissia Oliveira, 35, e Paraná, Taynara Gargantini, 34.

Confinamento e concurso

As misses devem pousar em São Paulo neste sábado (14) e passarão seis dias confinadas. As competidoras vão disputar atividades valendo pontos classificatórios.

As ações das candidatas irão contar com a presença de Sheynnis Palacios, atual Miss Universo, eleita em novembro de 2023.

O Miss Universo Brasil ocorre no Teatro Gamaro, em São Paulo, na quinta-feira (19). O evento contará com show da cantora Wanessa Camargo, e a apresentação está a cargo de Julia Gama, vice Miss Universo em 2020.

Quem vencer o concurso irá disputar a final do Miss Universo 2024, no México, em 16 de novembro.