Missa de sétimo dia de Elaine Santos, jornalista da Canção Nova, será transmitida ao vivo

A missa de sétimo dia da jornalista Elaine Cristina Santos ocorrerá às 12h da próxima segunda-feira (27), no Santuário do Pai das Misericórdias, no município de Cachoeira Paulista, interior de São Paulo. Na data, que também é comemorado o Dia de Nossa Senhora das Graças, haverá transmissão ao vivo pela TV Canção Nova, rede de televisão da comunidade católica em que ela trabalhava.

A profissional de 38 anos morreu na última terça-feira (21), após ser internada em decorrência de uma pneumonia. Na unidade de saúde, o quadro dela se agravou para infecção generalizada, e ela faleceu com insuficiência respiratória.

Ela estava grávida de 23 semanas, de um menino que seria chamado de Rafael. Além dele, Elaine tinha o Léo, de 1 anos e 8 meses, sendo fruto do casamento dela com Fernando Carvalho.

Transmissão ao vivo

A assessoria de comunicação da TV Canção Nova detalhou que a missa foi divulgada no portal interno da rede televisiva, no qual os funcionários possuem acesso.

A missa será celebrada pelo padre Evandro Lima, com confirmação da presença de familiares de Elaine.