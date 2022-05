Mike Hagerty, ator de Friends, morre aos 67 anos

Mike Hagerty faleceu aos 67 anos, nesta sexta-feira (6). O ator ficou conhecido por interpretar o papel de zelador Mr. Treeger na série de comédia estadunidense "Friends". De acordo com o Metrópoles, a informação foi compartilhada pela atriz Bridget Everett em suas redes sociais.

A comediante de stand-up contracenou com Mike na comédia da HBO Max "Alguém em Algum Lugar". No Instagram, ela detalhou, sem revelar a causa da morte: "com grande tristeza, a família de Michael G. Hagerty anunciou sua morte ontem em Los Angeles”.

Bridget Everett Amiga de Mike “Um ator de personagem amado, seu amor por sua cidade natal de Chicago e sua família foram os pilares de sua vida. Ele fará muita falta".

“Eu passei a amar Mike no instante que eu o conheci. Ele era muito especial, carinhoso, engraçado… Estamos devastados com a notícia da morte dele. Mike era amado por toda a equipe e elenco de Alguém em Algum Lugar”, acrescentou ainda a atriz.

Carreira na televisão

Em "Friends", Mike chegou a aparecer em alguns episódios pontuais da série. Em um dos mais marcantes, o zelador ensina o personagem Joey Tribbiani a dançar valsa. O caso aconteceu após Rachel reclamar que o zelador havia sido grosseiro com ela e Joey ir tomar satisfações.

Além de atuar em Friends, também participou de outras séries como Um Amor de Família, Anos Incríveis, Seinfeld, Plantão Médico, CSI, Grey’s Anatomy e Brooklyn Nine-Nine.