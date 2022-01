Melhores do ano: veja ganhadores de premiação da TV Globo

O primeiro "Domingão do Huck" de 2022 foi marcado pela entrega das estatuetas aos "Melhores do ano". Nomes da dramaturgia, jornalismo e humor estiveram reunidos na premiação da TV Globo apresentada por Luciano Huck.

O programa ainda contou com homenagens aos atores, compositores e cantores que morreram ao longo de 2021.

Os fãs puderam votar para eleger quem foram os grandes talentos da dramaturgia, do jornalismo, do humor, e do digital do ano passado.

Veja os ganhadores:

Atriz de série

Marjorie Estiano, a Carolina, de 'Sob Pressão'

Jornalismo

Renata Vasconcellos

Ator de série

Julio Andrade, o Evandro, de 'Sob Pressão'

Humor - Troféu Paulo Gustavo

Tatá Werneck



Série

'Sob Pressão - Plantão Covid'

Personalidade digital

Juliette

Música do ano

Batom de cereja, da dupla Israel e Rodolffo

Ator de novela

Chay Suede, o Danilo, de 'Amor de Mãe'

Atriz de novela

Regina Casé, a Lurdes, de 'Amor de Mãe'

