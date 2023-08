Mel Maia e MC Daniel reatam namoro e se declaram: 'a gente não se desgruda'

A atriz Mel Maia e o cantor MC Daniel estão juntos novamente. Os dois confirmaram que reataram o relacionamento em uma publicação no Instagram nesta segunda-feira (7). Na foto, o casal aparece abraçado em um evento em Nova York, nos Estados Unidos.

"Imagina a cria? Não dá, a gente não se desgruda", declarou-se Mel na publicação. Na ocasião, a artista desembarcou em solo norte-americano para acompanhar o funkeiro em seu show internacional.

Veja foto

Durante a apresentação nesta madrugada, inclusive, MC Daniel se declarou para atriz enquanto ela assistia tudo do próprio palco.

A declaração surgiu ao fim da música 'Revoada', quando o artista trocou o final da canção para colocar o nome de Mel.

Mel também recebeu um beijo do cantor, que ainda entoou o trecho "Off pro amor, casei com a Mel Maia".

Mel e Daniel haviam anunciado o término do namoro meses atrás, mas foram vistos juntos recentemente, aumentando os rumores de reconciliação.