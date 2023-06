Mel Maia publica vídeo com MC Daniel e fãs suspeitam de reaproximação

A atriz Mel Maia, 19 anos, publicou um vídeo ao lado do ex-namorado MC Daniel nesta segunda-feira (26). Na gravação, legendou: "Eu e meu best (melhor amigo) que é meu ex me mostrando todas as tentativas das talaricas". Eles aparecem juntos analisando o celular do cantor.

Com a publicação, evidenciaram que seguem com a amizade apesar do fim do relacionamento, e que o ex-namorado virou melhor amigo.

Por conta do vídeo, e de outras postagens ao lado de MC Daniel, os fãs especulam que os dois voltaram. No entanto, Mel já explicou publicamente: "nós somos amigos", escreveu no perfil do Instagram Alfinetei Teen.

Término do namoro

Os dois assumiram o namoro em dezembro de 2022, durante uma live nas redes sociais. Na época, MC Daniel se declarou para Mel Maia, chegando a deixa ela sem graça.

Já em junho deste ano, o jornalista Leo Dias divulgou o término do casal. Segundo ele, os dois tiveram uma crise no relacionamento e decidiram se separar.