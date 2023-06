Mel Maia fala sobre MC Daniel após publicar vídeo com ele nas redes sociais

Uma postagem da atriz Mel Maia, 19, com seu ex-namorado, MC Daniel, na última sexta-feira (23) no Instagram, fez os fãs especularem uma possível reconciliação dos dois, que terminaram no ínício deste mês.

A publicação com a legenda "you make my life happier" (você faz minha vida feliz) se trata de um compilado de momentos da atriz, sendo que em alguns o cantor aparece. Não demorou até que a postagem ficasse repleta de comentários mencionando a aparição de MC Daniel.

"A volta vem", disse um internauta. "A maturidade da gata. Meu sonho de vida", disse outra usuária da rede social.

Após a repercussão - e a publicação ter ido parar em algumas páginas de famosos no Instagram -, a artista respondeu que na verdade os dois são amigos. "Nós somos amigos", disse ela.