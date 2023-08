Meghan Markle teria manipulado Harry em briga com David e Victoria Beckham

Conforme a apresentadora Lizzie Cundy, Meghan Markle manipulou Harry na briga dos dois com o casal David e Victoria Beckham. A apresentadora, que já foi muita amiga da ex-atriz da série “Suits”, contou em entrevista ao The Mirror que foi a duquesa que disse ao marido que os Beckham estavam vazando histórias sobre eles para a imprensa. “Nesse ritmo, eles não terão nenhum amigo”, afirmou Lizzie.

A apresentadora também revelou que Meghan estava com ela quando conheceu Victoria no evento Global Gift Gala, em 2013. A duquesa ficou eufórica com o encontro, já que era uma grande fã de Spice Girls. “Meghan estava tão emocionada com a emoção de ver Victoria Beckham. Ela disse 'Meu Deus, essa é Victoria Beckham!'. Foi uma loucura”.

Por isso, Lizzie não acredita que a ex-Spice Girl e o marido vazariam histórias sobre o casal.

“Fui eu quem conheceu Meghan antes de Harry e vi a reação de Victoria. Ela era uma grande fã de verdade, ela deixou isso transparecer – Victoria não precisa vazar histórias, ela não precisa fazer isso. Acho que Victoria e David se afastaram lentamente como os outros amigos. Muitos amigos que foram ao casamento se afastaram de Meghan na ponta dos pés. Essas são pessoas de família grande, de jeito nenhum Victoria teria vazado histórias”.

Furioso

Ainda segundo uma fonte do “Daily Mail”, David Beckham está furioso após as acusações surgirem durante um telefone tenso entre os casais. "Qualquer reconciliação agora é improvável", afirmou a fonte.