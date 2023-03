MC Marcinho tem cirurgia cardíaca autorizada por plano de saúde após impasses

O cantor MC Marcinho teve a cirurgia cardíaca autorizada após passar por problemas com seu plano de saúde. O funkeiro comemorou a autorização em publicação no Instagram nesta quarta-feira (22). Em relato aos fãs, ele disse que passará pela cirurgia no coração na próxima sexta-feira (24).

Na última semana, diversos fãs e amigos famosos do funkeiro se mobilizaram para ajudar o artista, que relatou nas redes sociais que o plano de saúde não estava liberando o procedimento.

"Saiiiuuuu a liberação do plano de saúde para a minha cirurgia. Sem palavras pra agradecer aos meus fãs, minha massa funkeira e tanto amigos que a música me deu", comemorou Marcinho no Instagram.

Na cirurgia, o artista vai realizar a troca de um marca-passo, pequeno dispositivo que é implantado sob a pele para monitorar o coração continuamente. Caso ele identifique um batimento cardíaco lento, envia pequenos sinais elétricos indetectáveis para corrigir isso.

Em entrevista ao jornal O Globo, Marcinho revelou que já tinha problemas no coração há algum tempo e vinha acompanhando a condição de saúde.

"Só que colocaram o marco-passo de maneira errada, e agora vou precisar colocar outro marca-passo, para eu poder voltar a ter livros e uma vida mais tranquila e normal de novo”, explicou.

ENTENDA O CASO

Logo após o Carnaval, Marcinho deu entrada no Hospital Copa Star, no Rio de Janeiro, com diagnóstico de "água no pulmão", o nome popular do edema pulmonar. Na primeira semana deste mês, ele voltou para casa, mas continua precisando da nova cirurgia.

"Galera, estou precisando fazer uma cirurgia no coração e estou aguardando o plano de saúde que não libera o meu procedimento. Estou fraco, debilitado e preciso voltar com minha vida e meu trabalho", disse ele.

O marca-passo foi colocado nele em agosto de 2021. Dois anos antes, o funkeiro teve um princípio de infarto e já em 2021 ficou em coma após uma infecção bacteriana no pé esquerdo.

APOIO DE FAMOSOS

Artistas usaram as redes para prestar apoio a Marcinho. Pocah, Dennis DJ, Jojo Todynho, Valesca Popozuda e Buchecha se pronunciaram.

"Estou em oração por você, MC Marcinho. Estamos juntos", disse Pocah citando o plano de saúde. "Não estou aqui para brigar, mas sim para humanizar um pouquinho essa situação que é urgente, e pedir mais empatia e profissionalismo neste caso", pontuou Buchecha.